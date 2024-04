Scontro sulla circonvallazione fra una moto ed uno scooter

L’incidente all’altezza della chiesa di Santa Teresa

MONREALE, 29 aprile – Un incidente stradale si è verificato stamattina poco dopo le 9 lungo la circonvallazione di Monreale, all’altezza della chiesa di Santa Teresa. A scontrarsi sono stati uno scooter ed una motocicletta.

Contusi i due conducenti, dei quali non si conoscono le generalità, che sono stati sbalzati dalla sella del loro mezzo. Una manovra azzardata di uno dei due, molto probabilmente, alla base dell’impatto. Immediati sono scattati i soccorsi prestati anche da gente che passava dal luogo e che si è prodigata per sincerarsi delle condizioni dei due motociclisti. Qualche ripercussione sul traffico veicolare, come sempre accade in questi casi.