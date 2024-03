Monreale, indicente in circonvallazione: due auto coinvolte

Una manovra errata alla base dell’impatto

MONREALE, 25 marzo – Un rocambolesco incidente stradale si è verificato stamattina lungo la circonvallazione di Monreale, all’altezza dell’ingresso a piazzale Florio. Protagoniste due auto: una Ford ed una Fiat Panda.

A causare l’impatto, avvenuto poco prima delle 10, probabilmente una precedenza non rispettata o una manovra avventata. Fatto sta che le due vetture sono entrate in collisione, riportando entrambe dei forti danni nella parte anteriore. Non sembravano gravi, fortunatamente le condizioni dei due conducenti.

L’incidente ha provocato delle forti ripercussioni sul traffico della circonvallazione, lungo la quale si è creato un ingorgo.