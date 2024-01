Comune, dopo 39 anni di servizio va in pensione Giovanna Rossi

Per tanti anni ha gestito i servizi scolastici

MONREALE, 30 gennaio – Ha iniziato la sua attività lavorativa nel lontano 1987 nel giorno della Festa del Lavoro e della nostra festa del Santissimo Crocifisso, mentre la banda musicale si esibiva, insieme ad altri dipendenti in Sala Rossa prestava il giuramento di rito.

Insegnante part time di doposcuola comunale, al I Circolo didattico Pietro Novelli per gli alunni svantaggiati fino al 1996, quando per effetto dell’ampliamento della pianta organica dell’ente e dell’orario a tempo pieno ha prestato servizio negli uffici della Promozione Umana, oggi Sezione Pubblica Istruzione, per occuparsi dei servizi scolastici.

Sempre disponibile con i colleghi, nel tempo e per l’esperienza maturata in ambito scolastico è diventata un punto di riferimento. Giovanissima, ha anche calpestato i sabbiosi campi di calcio, giocando nella locale squadra femminile; tra le convocate nelle fila dell’Amaro Trinacria Carini per la finale della prima edizione di Coppa Italia 1970 disputata il 19 marzo 1971 allo stadio Comunale di Torino contro il Real Torino. Ma di questa pagina sportiva vi racconteremo un’altra volta.

Oggi raggiunto l’agognato pensionamento, dopo quasi 39 anni di servizio Giovanna Rossi saluta i colleghi di lavoro con un pizzico di emozione.