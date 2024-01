''Natale in vetrina 2024'' a Monreale: premiati oggi dal sindaco i tre vincitori

La si è svolta cerimonia in Sala Rossa

MONREALE, 16 gennaio – Stamattina in Sala Rossa si è svolta la premiazione del concorso “Natale in Vetrina 2024” promosso dall’amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie.

Ai tre classificati “Home” di Aurelio Scorsone di corso Pietro Novelli (primo classificato); macelleria Salvatore Di Fulco di via Aldo Moro (secondo classificato) e panificio Campanella di corso Pietro Novelli (terzo classificato) sono state consegnate dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore Rosanna Giannetto, le tre targhe realizzate dall’Agenzia pubblicitaria Afficom di Paolo Vittorino e Sergio Rinaldi, che hanno gia preso contatti con i vincitori per la realizzazione della pubblicità, omaggiata dall’amministrazione come premio.

Alla premiazione ha preso parte il fotografo Giurintano che ha realizzato i meravigliosi scatti di tutte le vetrine, che saranno pubblicate sulle pagine social del Comune.