Monreale, al via il corso per la formazione di 15 operatori addetti alla gestione delle aree verdi

Questa mattina è stata siglata la convenzione tra l’ente Schera soc. coop. a.r.l. ed il Comune di Monreale

MONREALE, 29 febbraio – E’ stata siglata stamattina nella Sala Rossa del Palazzo di Cittá, la convenzione tra l’ente accreditato “Schera Società Cooperativa a.r.l.” ed il Comune di Monreale (…)

(…) volta alla realizzazione di percorsi formativi upskilling e reskilling mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia, attraverso il reinserimento lavorativo, l’aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori lontani dal mercato del lavoro, presso la sede di Monreale, sita in via Carmine 58.

Il progetto, accolto dal sindaco Alberto Arcidiacono, è stato promosso dal consigliere comunale Silvio Terzo e dall’assessore Rosanna Giannetto. L’ente Schera, è un soggetto privato accreditato come attuatore per la realizzazione dell’avviso pubblico n 3/2022 del programma garanzia di occupabilità dei lavoratori-Gol finanziato nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il corso di “Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi”, prevede la formazione di 15 allievi monrealesi che, seguiti da agronomi qualificati, saranno successivamente impegnati in uno stage nelle aree verdi del comune di Monreale, per un periodo di due mesi.

“Siamo soddisfatti - affermano Terzo e Giannetto - per l’importante risultato conseguito. Si tratta di una prima misura rilevante che precede una serie di analoghe iniziative volte al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia, che abbiamo intenzione di attuare. Vogliamo esprimere un forte ringraziamento all’Ente per aver accettato di investire nel nostro territorio ed a Rossana Vaglica per l’impegno profuso. Infine - concludono - cogliamo l’occasione per ringraziare il Sindaco Alberto Arcidiacono per aver creduto sin da subito a questo progetto”.

Gratitudine, infine, è stata espressa dall’Ente Schera nei confronti del primo cittadino, al termine dell’incontro odierno.