Da Monreale agli Usa nel nome del rock

Liberty Devitto, batterista di Billy Joel in visita nella sua città d’origine

MONREALE, 28 maggio – Il batterista rock americano in visita a Monreale insieme alla figlia Mae. Liberty Devitto, di origine monrealese, meglio conosciuto per il suo lavoro come batterista per la band di registrazione e tournée del cantautore Billy Joel, è arrivato in Sicilia nei giorni scorsi per conoscere la città in cui è nato il nonno Salvatore Sardisco e dove vivono i cugini Piero, Elvira e Giuseppina Virga.

Oggi l'artista è stato ospite del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono in Sala Rossa. Al primo cittadino ha relagato le bacchette autografate. "Il nonno, classe 1898, a 14 anni parte per la prima volta per gli Stati Uniti d'America, insieme al padre Benedetto - raccontano i familiari - dopo più di un anno ritorna in Sicilia ma dopo la guerra, a causa dell'assenza di lavoro, riparte per l'America dove resterà. Lì inizia a lavorare come sarto e ogni mattina attraversava il Bridge Brooklyn a piedi, con la macchina da cucire sulle spalle per raggiungere Manatthan. Si sposa con Francesca da cui nacquero tre figli di cui la mamma di Liberty, Josephine".

DeVitto ha avuto la sua grande occasione nel mondo della musica quando è stato assunto per suonare la batteria per Billy Joel a metà degli anni '70. Liberatori "Liberty" DeVitto (nato l'8 agosto 1950) è un batterista rock americano. È meglio conosciuto per il suo lavoro come batterista per la band di registrazione e tournée del cantautore Billy Joel.

È stato anche batterista di sessione nelle registrazioni di altri artisti. È accreditato come batterista in dischi che hanno venduto un totale di 150 milioni di unità in tutto il mondo. Oltre al suo lavoro con Joel, DeVitto è stato anche un turnista attivo lavorando con altri grandi artisti come Paul McCartney, Carly Simon, Phoebe Snow, Karen Carpenter, Stevie Nicks, Rick Wakeman, Bob James e Meat Loaf.