Via Agrigento, lo scempio dei soliti incivili

Qualche cittadino non si mentisce mai e lo “spettacolo” è indecente

MONREALE, 11 settembre – Certamente è il modo peggiore per cominciare la settimana. E, dal momento che il periodo coincide, anche l'anno scolastico. Lo scempio che campeggia oggi in via Agrigento, a due passi da alcune scuole cittadine, è una vergogna per tutta la cittadinanza.

Il refrain lo abbiamo riproposto tantissime volte: è quello che sottolinea una notevole propensione all'inciviltà da parte di qualche cittadino, che probabilmente meriterebbe di vivere su un pizzo di montagna, anziché in mezzo alla gente, in una cittadina moderna.

La foto che pubblichiamo stamattina parla chiaro: rifiuti ingombranti lasciati per strada: di tutto e di più, in barba alle più elementari regole di buon costume e, spiace dirlo, anche di buona educazione.

Toccherà adesso al solerte lavoro degli addetti della Ecolandia rimuovere la vergogna che qualche cittadino (cittadino è decisamente una parola grossa, ndr) ha pensato bene di lasciare per strada. E scusateci se, per l'ennesima volta, riproponiamo una campagna civica, che può sembrare ripetitiva e, talvolta, anche noiosa.

Noi non ci stancheremo di lanciarla per sensibilizzare le coscienze o ciò che ad esse assomiglia. Speriamo che non si stanchino nemmeno i nostri lettori. Molti dei quali, siamo convinti, condivideranno la nostra linea. Buon inizio di settimana a tutti.

Articoli correlati Ritiro dei rifiuti ingombranti, da lunedì riparte il servizio