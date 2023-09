Incendio ieri sera in contrada Cirba, paura tra i residenti

L'intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme

MONREALE, 12 settembre – Attimi di paura ieri sera in contrada Cirba, a due passi dal parcheggio Torres, dove, per motivi imprecisati, ma che non dovrebbero distaccarsi molto da quelli dolosi, è divampato un violento incendio.

A prendere fuoco, poco dopo le 22, sono state le sterpaglie che crescono spontaneamente, che in breve tempo hanno alimentato un rogo che rischiava di estendersi pericolosamente e che ha creato più di una preoccupazione alle abitazioni che insistono nella zona.

A spegnere l'incendio sono arrivati i vigili del fuoco, allertati dai residenti. Poco prima della mezzanotte l'incendio poteve ritenersi virtualmente spento.