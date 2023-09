Estate Monrealese, saltano due eventi del prossimo weekend

Si tratta di “Notte di immagini e parole” e la ”Gran fondo dei Normanni trofeo città di Monreale"

MONREALE, 12 settembre – Subisce una modifica il programma dell'Estate Monrealese. Saltano le due manifestazioni calendarizzate per questo fine settimana e che, verosimilmente, potranno essere recuperate in futuro. Lo rende noto l'assessore agli Spettacoli, Fabrizio Lo Verso.

Gli eventi annullati sono: “Notte di immagini e parole” dell’associazione La Venere prevista per sabato 16 alle ore 21in piazza Guglielmo e l’evento di domenica 17 ”Gran fondo dei Normanni trofeo città di Monreale" dell'Asd Montepellegrino Special Team.

Per quest'ultimo perché i tempi sono risultati troppo stretti per l'organizzazione della gara. Il primo, invece, era un evento collegato al cineteatro Imperia, non ancora inaugurato e inizialmente si pensava di poterne disporre. L'amministrazione proporrà l'inaugurazione direttamente all'interno del cineteatro.