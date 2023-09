Tanta gente ieri sera alla prima serata di ''Ciavuru Feast''

L’iniziativa ha messo in mostra il meglio dello street food siciliano

MONREALE, 9 settembre – Ha preso il via ieri pomeriggio con il taglio del nastro del sindaco Alberto Arcidiacono, delle autorità e degli organizzatori la II edizione di Ciavuru Feast, manifestazione all’insegna del cibo e del divertimento.

Numerosi i cittadini e i visitatori che hanno avuto modo di degustare il cibo da strada, accompagnati da tanta musica e distrazioni.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Monreale e inserita nel programma dell’Estate Monrealese, è stata organizzata dall’associazione culturale Altroquanto presieduta da Angela Vona con il direttore tecnico Vincenzo Montanelli e l’agenzia pubblicitaria Turtle Designer Digital Led di Ester Cuccia. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Alberto Arcidiacono, hanno preso parte l’assessore al Turismo Fabrizio Lo Verso, l’assessore al Bilancio Luigi D’Eliseo, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e una delegazione di consiglieri comunali.

Tantissima la gente che si è riversata in strada per degustare le prelibatezze del palato del nostro territorio che ha preso d’assalto gli stand allestiti lungo la via principale della città, il corso cittadino a partire da piazza "Canale", fino a piazzetta Arancio.

Soddisfatto il sindaco Alberto Arcidiacono che ha avuto modo di riscontrare la riuscita della prima serata, dando appuntamento alle altre due “tappe” dell’iniziativa, previste per stasera e domani.