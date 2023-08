Turismo, stamattina l'incontro tra amministrazione e commercianti

Si è discusso dell’avvio di nuove politiche turistiche e per lo sviluppo del territorio

MONREALE, 12 agosto –Proficuo momento di confronto per l’avvio di nuove politiche turistiche e di sviluppo del territorio sono state avviate dall’amministrazione comunale stamane nel corso di un incontro promosso dall’assessore al Turismo Fabrizio Lo Verso.

Nel corso della riunione organizzata nella sala Novelli del Complesso Guglielmo II è stato istituito un tavolo tecnico presieduto dal sindaco Alberto Arcidiacono al quale erano presenti l’assessore Lo Verso, l’assessore alle Finanze Luigi D’Eliseo, il dirigente dell’area Finanziaria Pietro Bevilacqua e una folta rappresentanza di artigiano e commercianti che hanno dato importanti suggerimenti per una riprogrammazione turistica.

L’amministrazione ringrazia la categoria per il contributo dato, per l’attivo confronto finalizzato alla disamina di problemi storici e per i suggerimenti ricevuti.