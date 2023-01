40 anni in servizio al comune, consegnato riconoscimento a Castrense Ganci

La breve cerimonia alla presenza del sindaco, dell'assessore D'Eliseo e del segretario Fragale

MONREALE, 18 gennaio – Nei giorni precedenti era toccato ai suoi colleghi, adesso mancava solo lui per completare l'attribuzione dei riconoscimenti. È stata consegnata l’ultima medaglia commemorativa per il 40° anno di servizio presso l’amministrazione comunale di Monreale.

È stata consegnata durante una breve cerimonia avvenuta in Sala Rossa al funzionario di polizia municipale, Castrense Ganci, dal sindaco Alberto Arcidiacono in presenza del segretario generale reggente Francesco Fragale ed all’assessore Luigi D’Eliseo.

Nei giorni precedenti, come detto, erano state consegnate ad altri dipendenti che prestano ancora servizio all’interno dell’ente. Il funzionario Ganci, prestando servizio presso i comuni di Enna come vice comandante della polizia municipale, ed a Mistretta come sovraordinato con nomina del Prefetto di Messina, era assente per cui ieri si è proceduto alla consegna. Il segno di attenzione dell’amministrazione comunale è stato consegnato, quindi, per ultimo a Castrense Ganci che è, tra l’altro, il più anziano anagraficamente essendo prossimo ai 66 anni.