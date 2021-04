Monreale, Arcidiacono incontra in Sala Rossa la presidente di Global Thinking Foundation, Claudia Segre

Avviata una collaborazione con il Comune per la prevenzione alla violenza economica

MONREALE, 28 aprile – L’obiettivo dell’incontro promosso dall’amministrazione é quello di favorire l’inclusione sociale, la tutela dei cittadini e soprattutto il contrasto all’isolamento economico con particolare attenzione alle tematiche che riguardano l’alfabetizzazione finanziaria e della cittadinanza economica.

Il primo cittadino si è impegnato a promuovere iniziative per contrastare fenomeni di violenza economica diffondendo iniziative atte a favorire comportamenti attivi e responsabili. Erano presenti fra gli altri rappresentanti dell’amministrazione fra i quali l’assessore Sandro Russo l’assessore Luigi D’Eliseo e sindacalisti aziendali.

Oggi più che mai si sta vivendo una situazione difficile che riguarda la difficoltà economica delle donne e delle famiglie. Per questo è più che mai indispensabile promuovere l’educazione finanziaria per gestire le economie familiari con azioni concrete di condivisione delle scelte di pianificazione in ambito finanziario e previdenziale.

“Confidiamo in una piena collaborazione e mettiamo a disposizione - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - personale e strutture per aiutare il nostro territorio per iniziare un percorso per dare un nostro contributo “.

“Un investimento sul nostro potenziale come lavoratrici - ha aggiunto claudia Segre – è un ponte verso un futuro migliore e più uguale per il nostro Paese, anche per trasmettere esperienza e competenza nei confronti delle generazioni future.” E ha proseguito: “Siamo entusiasti di attivare questa collaborazione con il Comune di Monreale, per portare educazione finanziaria e prevenzione all’attenzione della cittadinanza, per una proficua attività di empowerment”.