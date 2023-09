''Grazie Capitano'', il sindaco Alberto Arcidiacono saluta il Capitano dei Carabinieri Andrea Quattrocchi

L'ufficiale domani lascerà Monreale per trasferirsi nella capitale

MONREALE, 5 settembre – Stamattina, nel corso di una cerimonia organizzata nella Sala Rossa del Palazzo di Città, il sindaco Alberto Arcidiacono ha voluto salutare il capitano dei carabinieri Andrea Quattrocchi , che lascia Monreale per andare a comandare la Compagnia di Roma Casilina.

Il sindaco lo ha voluto ringraziare a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza per l’impegno e la dedizione con la quale ha svolto la sua attività lavorativa alla guida della Compagnia di Monreale.

“Con il capitano Quattrocchi - aggiunge il sindaco Arcidiacono- abbiamo instaurato un rapporto di grande collaborazione sia per le problematiche legate alla sicurezza del territorio che per tutti gli interventi operativi, a lui porgo i miei auguri per il prestigioso incarico che sarà sicuramente motivo di crescita per la sua carriera”.

Alla cerimonia hanno preso parte, fra gli altri il segretario generale del Comune Giovanni Impastato, gli assessori Antonella Giuliano, Rosanna Giannetto, Luigi D’Eliseo, Fabrizio Lo Verso, Giuseppe Di Verde, il comandante della Stazione dei Carabinieri Antonio La Rocca e il responsabile della Protezione civile del Comune Filippo Modica.

Quattrocchi, che si era insediato a Monreale nel settembre 2019. domani lascerà il suo incarico nella caserma di via Biagio Giordano e si trasferirà nella capitale. Al suo posto arriverà il capitano Niko Giaquinto proveniente dal Nucleo Operativo di “Roma Centro”.