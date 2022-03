Approvato ieri dal Consiglio comunale il bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2022

L'assessore D'Eliseo: ''Giornata storica per Monreale, guardiamo con fiducia e serenità al futuro''

MONREALE, 22 marzo – Nella seduta del Consiglio comunale di ieri sera, dopo la “Bollinatura” del Ministero , l’assemblea ha approvato il Bilancio Stabilmente Equilibrato 18/22, procedendo così verso un ulteriore passo avanti nell’uscita dal dissesto finanziario dell’Ente.

Il 26 ottobre scorso, il Consiglio Comunale aveva approvato l'ipotesi di Bilancio Stabilmente riequilibrato 2018/2022, successivamente è arrivato il parere favorevole della Direzione Centrale della Finanza Locale, a seguito dell’approvazione del decreto ministeriale con il quale è stata approvata l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato. “Ringrazio i dirigenti, i dipendenti comunali ed il Consiglio Comunale per il lavoro svolto per il raggiungimento di questo importante risultato per la Città – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono- Con l'approvazione del Bilancio Stabilmente riequilibrato 2018/22, sulla base dell'ipotesi già approvata con delibera 69 del 2021, l'ente disporrà finalmente di uno strumento di programmazione finanziaria, consolidando il percorso di risanamento avviato”. Al plauso del primo cittadino si è unito l’assessore D'Eliseo, che si ha aggiunto: “quella di oggi è una giornata storica per la nostra città.

L’adozione della delibera in esame, ci dà un motivo in più per guardare con fiducia al futuro e programmare con maggiore serenità tutte le iniziative volte alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio “.