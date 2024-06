Consiglio comunale, questa la probabile composizione

Arcidiacono blinda ancora di più la sua maggioranza con ben 22 consiglieri su 24

MONREALE, 11 giugno – Ancora di ufficiale non c’è nulla. Anche perché il magistrato Stefano Sajeva, delegato dal presidente del Tribunale di Palermo per le verifiche dei verbali delle 36 sezioni elettorali, si è insediato giusto oggi pomeriggio.

Però è chiaro che due conti si possono fare e con i risultati che sono usciti ieri dalle urne e che hanno decretato il bis di Alberto Arcidiacono e delle liste che ne hanno sostenuto la corsa, cominciare a fare un elenco dei nuovi consiglieri comunali non è molto difficile.

I numeri del voto, in attesa di ulteriori verifiche che potrebbero cambiare qualcosa, dicono che alla lista del sindaco “La Nostra Terra” (la più votata) dovrebbero toccare 7 consiglieri comunali. 6 ciascuno alla “Democrazia Cristiana” e alla lista “Intravaia per Monreale”, 3 a “Il Mosaico”. Sarebbero quindi ben 22 su 24 i consiglieri di maggioranza, contro i due soli di opposizione, che dovrebbero essere attribuiti al Partito Democratico. Nessun seggio, invece, per “Movimento Cinque Stelle – Sud chiama Nord” e per Fratelli d’Italia che non hanno superato lo sbarramento del 5%.

Questa dunque la presunta composizione della nuova assise municipale. La Nostra Terra: Salvo Giangreco, Giulio Mannino, Patrizia Roccamatisi, Antonella Giuliano, Mimmo Vittorino, Pietro Venturella e Andrea Noto. Democrazia Cristiana: Ignazio Zuccaro, Giuseppe Di Verde, Valeria Giardi, Flavio Pillitteri, Paola Naimi e Nadia Battaglia.

Intravaia per Monreale: Marco Intravaia, Santina Alduina, Silvio Terzo, Rosanna Giannetto, Giuseppe Lo Coco e Riccardo Oddo. Il Mosaico: Letizia Sardisco, Fabrizio Lo Verso e Massimo Cinà.

Partito Democratico: Sandro Russo e Davide Mirto.