Monreale, la Dc perde i pezzi prima di cominciare: Paola Naimi lascia il gruppo

Si dichiara indipendente: “Situazione di disagio nelle ultime settimane”

MONREALE, 1 luglio – Comincia già con le prime frizioni, ancora prima di dare vita alla prima seduta, l’attività consiliare. Paola Naimi, eletta nella fila della Democrazia Cristiana, prende ufficialmente le distanze dallo scudo crociato.

Lo fa con una nota stampa con la quale comunica il suo disagio ed il suo “allontanamento” dalla lista nella quale è stata eletta, dichiarandosi indipendente, pur confermando il suo sostegno all’amministrazione Arcidiacono.

“Dopo avere attentamente osservato come sono andate le cose durante e dopo la campagna elettorale – scrive Naimi in una nota – ritengo che mi serva del tempo per definire come proseguire il mio percorso politico futuro. Una profonda riflessione che mi porta oggi a prendere le distanze dal gruppo della democrazia Cristiana, nelle cui liste sono stata eletta. Dopo una campagna elettorale, dura e sofferta, che mi ha vista molto impegnata e che nonostante il risultato elettorale oggi mi fa provare una sensazione di disagio soprattutto alle riunioni tenutesi in queste settimane e nei mesi precedenti e, dopo giorni di malessere" politico" personale, oggi ho deciso di dichiararmi indipendente ma sempre a sostegno dell'amministrazione Arcidiacono continuando un percorso già scelto 5 anni fa.

Anche per noi che facciamo politica – conclude – è importante mantenere una certa serenità per amministrare e se questa viene meno, perché ci si ritrova in un gruppo con il quale non ci si identifica, è giusto, per il bene dei miei elettori e dei cittadini, ritrovare l'equilibrio per continuare a lavorare con l'energia e l'impegno che mi hanno sempre contraddistinta”.