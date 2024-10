Calcio a 5: Serie C2. Il Futsal Altofonte a valanga contro il Città di Marsala

Parchitani in grande spolvero, al PalaCanino finisce 9-2

ALTOFONTE, 13 ottobre – Il Futsal Altofonte ritorna alla vittoria. Un netto 9-2 tra le mura casalinghe per aver la meglio del Città di Marsala.

Partita dai due volti quella disputatasi al Palacanino di Altofonte. Il Città di Marsala arriva in terra parchitana dopo una vittoria in rimonta nel turno precedente, mentre i gialloblù, oggi in tenuta giallorossa, devono riscattare una buona prova ma priva di punti. Parte bene il Marsala che si affaccia più volte dalle parti di un attento Claudio D'Elia ma il primo acuto importante è dei locali che colpiscono un palo con un missile di capitan Restivo in forma smagliante.

La gara è corretta e piacevole, tanti cambiamenti di fronte ma il Futsal Altofonte sembra avere qualche marcia in più. E così quando sembra che il primo tempo debba concludersi in parità il bravo Mirko Flaccomio nell'arco di due minuti esce dal cilindro due puntate che trafiggono il portiere ospite. Tutti sotto la doccia? Manco a dirlo. Il Marsala proprio nei secondi finali accorcia il gap con un gran tiro che s'insacca alle spalle di D'Elia. Il secondo tempo è tutto di marca locale con una prestazione tecnico-tattica e fisica super.

Dopo appena due minuti il bomber Peppe Zangara allunga con un diagonale velenoso che trafigge il portiere bianco azzurro. Ma passano soltanto tre minuti e gli ospiti su una rimessa laterale battuta velocemente con astuzia accorciano ancora le distanze . Finisce qui la partita dei marsalesi in quanto da quel momento in poi i ragazzi di Claudio Francavilla azionano il turbo e mettono definitivamente la freccia. Nell'arco di tre minuti il funambolico Domenico Barranca fa impazzire la difesa ospite e con due micidiali bolidi chiude praticamente l'incontro. Infatti i parchitani continuano a creare occasioni su occasioni allungando senza più correre particolari pericoli. Amorello, Maikel Melville e un ritrovato Ciccio Mandalá dominano in ogni parte di campo, mentre Restivo, Flaccomio e un indomito Pasta sigillano la zona difensiva ben controllata da D'Elia.

Il tecnico ospite prova a mischiare le carte con il quinto di movimento ma è harakiri!! Prima Peppe Zangara, in non perfetto condizioni fisiche, e meno male, direttamente dalla propria area di rigore con un pallonetto millimetrico, e poi Vanni Castellese, a seguito di una pressione solitaria, aumentano le distanze. Partita finita? Per nulla affatto in quanto i due baldi giovani chiudono definitivamente l'incontro siglando altre due reti. Il risultato finale di 9-2 sancisce una gara a dir poco perfetta da parte dei parchitani che hanno visto l'esordio stagionale di Vincenzo Mendola. Mister Francavilla può ritenersi soddisfatto della risposta dei suoi ragazzi dopo l'inaspettato passo falso della settimana precedente.

Adesso testa alla prossima gara esterna contro il Futsal Palermo in un incontro che vedrà di fronte le due squadre che nella scorsa stagione hanno dominato i rispettivi gironi di serie D. La classifica si è mossa positivamente e questo è l'obiettivo principale della neo promossa società parchitana che vuole mantenere la categoria in un campionato che sarà sicuramente avvincente fino all'ultimo.