Caro Babbo Natale ti scrivo: mi piacerebbe avere…

Anche quest’anno l’iniziativa di solidarietà dell’Aslti, destinata ai bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo

MONREALE, 6 dicembre – Si avvicina il Natale e torna, anche quest’anno, l’iniziativa di solidarietà organizzata dall’Aslti, destinata ai bambini curati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo.

La formula è quella classica della letterina a Babbo Natale, con la quale i bambini formuleranno le loro richieste. Ogni bambino scriverà la sua letterina, chiedendo un regalo di modico valore e chi vorrà potrà soddisfarla.

Chi vuole partecipare, quindi, non appena sarà messo al corrente della richiesta dei bambini, potrà farsene carico di acquistare il giocattolo, perché venga donato al bambino in questione. Anche quest’anno, ad occuparsi di questa meritoria iniziativa sarà Marilena Terrasi, monrealese, che già negli anni scorsi ha fatto da tramite con l’associazione di cui è referente per Monreale. La consegna è in programma per il 23 dicembre.

Da quattro anni, ormai – afferma Marilena Terrasi – mi occupo di prendere in carico le letterine scritte dai bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo. Iniziativa organizzata dall’associazione ASLTI. Ogni anno siete stati veramente tanti a partecipare, Forza, facciamolo anche quest'anno. Regaliamo un sorriso a questi meravigliosi bambini. Per avere una letterina contattatemi sul mio profilo Facebook e vi darò tutte le informazioni. Possibile contattare pure il numero di cellulare: 3925036146”.