La favola astuta del gigante Golia e del piccolo Davide attrezzato per vincere

Davide e Golia è la favola straordinaria di un tenero fanciullo che sconfisse con la sua astuzia il gigante Golia. Davide, un tenero pastorello armato solo di una fionda, uccide Golia il temibile gigante dei Filistei in guerra con il popolo d’Israele.

La Favola è un episodio della Bibbia, un Simbolo della Fede e del Coraggio che trionfano sulla bruta violenza. La Favola di Davide e Golia, si svolge intorno al 1000 A.C. ed ha come sfondo la guerra tra i Filistei ed il Popolo d’Israele, guidato da re Saul. E’ un momento critico per gli Ebrei perché l’esercito dei Filistei sembra avere la meglio, grazie alla presenza nel suo schieramento, del Gigante Golia che lancia ogni giorno una sfida ed un duello tra lui ed un campione dell’esercito nemico. Nessuno osa accettare, ma all’improvviso entra in scena Davide, un tenero fanciullo abituato a pascolare le greggi del padre, che un bel dì lo manda dai fratelli maggiori che combattono nell’esercito di Saul.

Golia nel frattempo continua a fare il gradasso, provocando e bestemmiando. Davide si chiede chi sia que maledetto Filisteo che osa sfidare con disprezzo le schiere del popolo di Dio. Venuto a conoscenza dell’audacia del fanciullo, il re Saul lo manda a chiamare. Davide si offre per affrontare Golia, anche se è impacciato dalle armi alle quali non è abituato, pertanto le depone e sceglie da un torrente cinque sassi ben lisci, poi con la fionda in mano, si fa incontro a Golia e lo incita spavaldo a misurarsi con lui. Anticipando il gigante tira fuori fulmineo un sasso dalla bisaccia e lo scaglia con forza contro la fronte di Golia, che stramazza perdente al suolo. Davide corre infine dal filisteo, gli sfila la spada e lo uccide tagliandogli la testa.