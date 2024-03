L' Intelligenza Artificiale, una grande opportunità, ma anche un grande problema

fumetto di Stefano Gorgone



Carissimo direttore,

questo mio contributo si propone di invitare ad una più attenta riflessione su una problematica presente nella nostra vita e con la quale dovremo confrontarci sempre più nel futuro.

Credo che sia abbastanza diffusa la consapevolezza che le fake news, pur essendo prive di qualsiasi fondamento, si diffondono nel web molto rapidamente in maniera strisciante e pericolosa e senza che sia possibile contrastarle o tentare di aprire un dialogo costruttivo con altre fonti di informazione.

A sollevare ulteriori preoccupazioni è oggi l'Intelligenza artificiale generativa, una tecnologia che conosciamo ancora poco ed identifichiamo per lo più con i robot umanoidi, ma verso la quale si registra ormai una grande attenzione a livello internazionale. Gli scienziati sono concordi nel ritenere che essa rappresenti un ulteriore progresso della scienza, un'innovazione tecnologica dalle sconfinate potenzialità, ma segnalano anche il pericolo che essa possa costituire un enorme problema, una minaccia per la sopravvivenza dell'umanità.

Infatti l'IA offre grandi opportunità per creare un mondo migliore, più equo ed inclusivo, per sburocratizzare le amministrazioni, per risolvere grandi problemi come la fame, i cambiamenti climatici, la sicurezza, per supportare i medici in diagnosi precise e definire protocolli terapeutici personalizzati, per produrre contenuti letterari o giornalistici, ma contiene in sé anche enormi rischi.

In questi mesi di guerra essa viene utilizzata in Ucraina ed a Gaza per agire sui sistemi informatici degli avversari, per fare una diagnosi accurata degli obiettivi da colpire ed agire con estrema precisione, per demoralizzare e manipolare l'opinione pubblica con dati, immagini e video falsi. Le cosiddette deep fake hanno un peso rilevante anche nella politica per screditare gli avversari, per influenzare in qualche modo gli elettori, per avvelenare i dibattiti pubblici. Sono stati recentemente diffusi scatti che riprendono Donald Trump in compagnia di alcuni giovani afroamericani o in procinto di essere arrestato dalla Fbi, è stata clonata la voce del presidente Biden per invitare i suoi elettori a non andare a votare. Non sono stati risparmiati neanche papa Francesco ripreso con uno smagliante piumino bianco da rapper.

Molto opportunamente nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha approvato una legge perché lo sviluppo dell'IA avvenga nel rispetto di valori e diritti umani fondamentali come inclusione, trasparenza, sicurezza, equità, affidabilità, responsabilità ed apporti un contributo veramente benefico al futuro dell'umanità e alla pace. A noi il compito di utilizzare la nostra intelligenza, la nostra capacità critica e di analisi per fare cooperare macchina ed uomo, per potere riconoscere i prodotti dell'IA, prevenire gli effetti indesiderati e poter discernere tra ciò che è vero e ciò che è falso, tra ciò che tende ad isolare, a dividere, a contrapporre e ciò che è bene.