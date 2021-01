Giornata della Memoria, i ragazzi del liceo Basile-D’Aleo ricordano dei drammi dell’Olocausto

Coadiuvati dalla professoressa Spallino, i ragazzi di ogni classe di tutti i plessi dell’Istituto hanno presentato diversi progetti sulla Shoah

MONREALE, 27 gennaio – Anche quest’anno, siamo giunti al 27 gennaio, anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e successivamente data convenzionalmente indicata come Giorno della Memoria, per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Il primo 27 gennaio influenzato dalla pandemia da Covid non ha comunque smosso di un millimetro la volontà dei ragazzi del liceo Basile-D’Aleo di ricordare i drammi della Shoah e, grazie all’organizzazione dell’evento ad opera della professoressa Maria Spallino e del dirigente scolastico Loredana Lauricella, attraverso diversi incontri su Meet hanno dato vita a molti lavori preparati nei giorni precedenti.

Tutte le classi di ogni plesso dell’istituto (scientifico, classico e artistico di Monreale, IPSASR e scientifico San Giuseppe Jato) sono state suddivise in diversi incontri calendarizzati nella giornata di oggi e hanno avuto modo di presentare gli elaborati svolti con i propri docenti, confrontandosi anche tra di loro. Ogni incontro ha avuto la durata di circa un’ora e gli elaborati sono stati diversi, da presentazioni PowerPoint fino a svariati elementi multimediali.

Se l’intento della professoressa Spallino era quello di unificare tutti i ragazzi nel ricordo di un avvenimento così sprezzante tanto quanto importante da esorcizzare e ricordare affinché non accada più nulla di simile, i ragazzi, come sempre, hanno risposto presente, testimoniando ancora una volta l’importanza di ripartire dai giovani per costruire una società del futuro che getti le sue fondamenta sul non ripetere gli errori del passato.

* 4 B scientifico - Liceo "Basile"