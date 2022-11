Scuola materna di via Polizzi a Pioppo, c'è il sì definitivo per la ristrutturazione dell'edificio

Pubblicato il decreto interministeriale: primo passo verso il recupero della struttura chiusa da anni

MONREALE, 2 novembre – Una buona notizia riguardante gli edifici scolastici monrealesi: è stato pubblicato oggi il decreto interministeriale che approva il finanziamento necessario alla ristrutturazione della scuola materna di via Polizzi a Pioppo, chiusa da circa dieci anni.

Un passo importante, quindi, quello odierno, dopo che nell'agosto dello scorso anno, come avevamo pubblicato (leggi qui l'articolo), il progetto di ristrutturazione era stato ammesso a finanziamento ed era stata pubblicata la graduatoria provvisoria. Per consentire alla scuola pioppese di riaprire i battenti occorreranno complessivamente un milione e 42 mila euro.

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dall'amministrazione comunale, che intravede la possibilità di restituire alla struttura scolastica quel ruolo anche aggregativo nella frazione che questa aveva avuto per diversi anni. Dietro questo importante risultato, come afferma una nota del Comune, c'è il grande lavoro di tutto lo staff, al cui interno hanno operato Nicola Giacopelli e Piero Albanese.

Gli uffici, in pratica, hanno fatto sì che il comune partecipasse e vincesseun bando a livello nazionale, “mettendo in campo tutta l’esperienza e la professionalità necessarie a superare le criticità infinite che un finanziamento come questo porta inevitabilmente con sé. Anche gli ultimi chiarimenti richiesti hanno sortito il risultato sperato Monreale ha superato centinaia di progetti in graduatoria”. Adesso potrà essere bandita la gara d’appalto, propedeutica all'inizio dei lavori con un’unica certezza: la scuola ed il parco giochi annesso torneranno ad appartenere alla comunità di Pioppo.