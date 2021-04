Il Monreale scende in campo nel secondo tempo: al Giotti è ''solo'' parità

Poca testa nel primo tempo, partita al cardiopalma nel secondo, con un ribaltone sfiorato per i monrealesi, 4-4 il risultato contro il Marsala Futsal. LE FOTO

MONREALE, 24 aprile – Che fosse una partita difficilissima era cosa nota già in settimana, che si dovesse trasformare in una girandola di emozioni da batticuore invece l'ha deciso il campo. Il Monreale C5 prima stecca l'atteggiamento, poi si ritrova e strappa il punto ai marsalesi.

Tre punti persi o uno guadagnato? Difficile schierarsi con precisione. Fatto sta che dal primo all'ultimo minuto di gioco il Monreale ha deciso di essere autonomo padrone del proprio destino e forse (va sottolineato) sul finale a qualcosa in più si poteva anche ambire, magari centrando l'atteggiamento psicologico sin dall'inizio. Un NON-Monreale infatti viene praticamente annullato per tutta la prima frazione, merito indubbio della squadra ospite che - con gioco propositivo, supportato da una tecnica collettiva non indifferente - non concede niente e addirittura assesta due ganci ai ragazzi di mister La Bianca, prima con il bomber Vito Pizzo e poi con Piergiorgio Perrella. Il parziale, al ritorno negli spogliatoi, è veramente duro da mandar giù. Con due reti pesantissime già sulle spalle, i monrealesi tornano in campo e la terza mazzata arriva praticamente subito: ci pensa Paolo Patti a insaccare il suo sinistro preferito, lì dove Di Maria non può nemmeno lanciare il guanto.

Sembra tutto concluso. Sembra, perché la partita del Monreale comincia esattamente adesso. Mirko Sorrentino accende l'interruttore ai compagni, spingendo in porta l'assist al bacio di Michele Palazzotto. Poi si unisce al party il capitano Salvo Pitarresi che, dal dischetto del tiro libero, conquistato per accumulo di falli dei marsalesi, fa 2-3. Morale alle stelle e pressing monrealese che torna a farsi sentire cattivo a ridosso dell'area di rigore avversaria, costringendo gli ospiti ad asserragliarsi nel tentativo di contenere l'onda durto normanna. A sedare un po' le fiamme ci pensa il gol di Patti che, portando il Marsala sul 2-4, rinnova l'entusiasmo dei compagni, ormai convinti d'aver fatto cassa. Il Monreale però risorge immediatamente e sul finale - nonostante la gara si giocasse a porte chiuse - il Giotti diventa una bolgia: prima Sorrentino e poi Alessandro Comito infilano per il 4-4, poi a pochissimi minuti dal termine Carlo Marchese ha un pallone pesantissimo sul dischetto del tiro libero per provare addirittura a regalare a tutti la remuntada. Niente da fare però, la deviazione dell'estremo difensore marsalese fa scheggiare il palo. Impresa sfiorata, ma non completata.

Monreale che dunque mantiene la propria posizione (prima a 17 punti) distanziandosi di una sola lunghezza dai rosanero di mister Zapparata, fermi a 12, oggi peraltro fermi. Occhi puntati adesso sul match infrasettimanale di martedì sera, quando a provare ad insidiare i normanni saranno i ragazzi terribili del Palermo Futsal 89ers oggi vincente sul campo del Real Termini.

Le foto nella gallery sono di Francesca Asja La Torre