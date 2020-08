Calcio a 5: Coppa Italia di serie C, si va verso la ''Final Eight''

Dovrebbe disputarsi a fine gennaio a Canicattì

CANICATTI’, 2 agosto – Tutti i tasselli sembrano ormai a posto e tutto fa presupporre che la fase finale della Coppa Italia regionale di calcio a 5, che si disputa sempre a fine gennaio, possa essere giocata con la formula della “Final Eight”.

Saranno quindi le otto qualificate della prima fase a giocarsi l’ambito trofeo regionale di calcio a 5 e potrebbero farlo in quello che è diventato ormai uno dei centri più importanti per quale che riguarda il calcio a 5 siciliano: la cittadina di Canicattì, in provincia di Agrigento, che per un weekend diventerebbe, pertanto, la “Futsal City” della Sicilia.

Giovedì si è tenuta una importante riunione organizzativa alla presenza, tra gli altri, del presidente del comitato regionale della Figc, Santino Lo Presti, del delegato regionale del calcio a 5, Maximiliano Birchler, del sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura e dell’assessore allo Sport, Angelo Cuva, nella quale sono stati messi a punto numerosi dettagli riguardanti la manifestazione, che dovrebbe avere come teatro principale di PalaLivatino della cittadina agrigentina.

La “Fnal Eight”, fortemente voluta dal delegato regionale, Birchler, che si disputerebbe per la prima volta con questa formula, pertanto potrebbe avere una durata di tre giorni (dal 22 al 24 gennaio), catalizzando l’interesse di tutti gli appassionati futsal della Sicilia, alla luce pure della probabile disputa nella stessa data della “Final Four” femminile.

Per l’ufficialità non resta che aspettare il comunicato federale, per avere la conferma di quello che oggi sono forti indiscrezioni. Ricordiamo che nella passata edizione il Monreale calcio a 5 raggiunse la Final Four, che si disputò a San Cataldo, provincia di Caltanissetta.

Frattanto nei prossimi giorni la Figc ufficializzerà la composizione dei gironi che verranno disputati, (protocolli anti-Covid permettendo) i primi tre sabati di settembre (5, 12, 19), finalizzati proprio a stilare l’elenco delle otto squadre finaliste.