Calcio a 5: Serie B. Domani difficile esordio a Marsala per il Villaurea Monreale

Quella lilibetana è una formazione solida e ambiziosa. Servirà una grande partita

MONREALE, 11 ottobre – Con la coscienza a posto per la consapevolezza di aver lavorato bene, col cuore pieno di speranze e con le dita incrociate il Villaurea Monreale si appresta a vivere domani il debutto nel campionato di Serie B di calcio a 5 (Girone H), edizione 2024-25.

Lo farà in uno splendido impianto, il palazzo dello sport di Marsala, al cospetto della formazione locale, il Marsala Futsal: una squadra solida, che si rinforzata durante la campagna estiva, guidata da un tecnico di comprovata esperienza come Rafa Torrejon, che nel mondo del futsal è certamente una garanzia.

I ragazzi guidati da Antonio Gallo e Massimiliano Speciale, però, andranno nella città lilibetana senza particolari timori reverenziali, nel massimo rispetto degli avversari, ma con la consapevolezza di poter dire la loro e quindi con la speranza di tornare a casa con qualche punto in saccoccia.

L’anno scorso il viaggio di ritorno fu amaro, alla luce della sconfitta maturata sul campo, ma soprattutto del doppio palo colto da Salvo Cassata ad una manciata di secondi dalla fine, a portiere battuto. Una partita in linea con quello che fu tutto l’andamento del campionato del Villaurea Monreale, giocato a ottimi livelli, ma certamente non condito dalla buona sorte.

Il Villaurea Monreale domani dovrà rinunciare al bomber Giangrande, ancora alle prese con qualche noia fisica, ma potrà contare su Cristian Badalamenti, altro pezzo pregiato della campagna di rafforzamento di questa estate.

Il match, come di consueto, sarà trasmesso in telecronaca diretta sulla pagina facebook di MonrealeNews, media partner della società salesiana.

Calcio d’inizio alle ore 16. Fischierà una coppia calabrese formata da Maurizio Cipolla e Francesco Saverio Lupinacci, entrambi della sezione di Cosenza. Cronometrista Emilio Fardella, della sezione di Palermo.