Calcio a 5: Serie B. Battesimo casalingo domani contro l'Acireale per il Villaurea Monreale

Impegno ostico contro la forte formazione acese per la compagine salesiana

MONREALE, 18 ottobre – La prima partita punti non ne ha portato, ma consapevolezza sì. Quella di sapere di avere una squadra competitiva, che potrà dire la sua in questo campionato, togliendosi qualche bella soddisfazione.

È questo, in estrema sintesi, ciò che ha detto la gara di sabato scorso, giocata e persa al cospetto del Marsala Futsal, certamente, una compagine di rango, che non fa mistero di volere recitare un ruolo di primo piano in questa stagione.

Al Palasancarlo della città lilibetana è maturata una sconfitta con un solo gol di scarto, figlia di tante situazioni, che, certamente, messe assieme, non sono andate affatto dalla parte di Abisso e compagni. Senza contare che i salesiani si sono presentati alla sfida privi di due pezzi da 90 come Filippo Giangrande e Cristian Badalamenti.

Domani, invece, il Villaurea Monreale vuole voltare pagina, cercando di mettere in tasca i primi punti del campionato, per prendere confidenza con la classifica e soprattutto per infondere quella necessaria carica di entusiasmo che solo le vittorie sanno regalare. Fortunatamente mister Gallo e Speciale recuperano i due grandi assenti di Marsala e si apprestano a vivere la sfida con il Drago Acireale con la serenità di chi sa di avere la coscienza a posto. Di fronte ci sarà una compagine che vorrà occupare stabilmente i piani alti della classifica. Motivo in più, quindi, per moltiplicare le forze e dare il 101 per cento delle proprie possibilità.

Per l'esordio casalingo stagionale la società chiama a raccolta i propri tifosi, sperando che il Paladonbosco, con tanta gente assiepata in tribuna, possa infondere quella spinta in più, magari necessaria nei momenti di difficoltà.

La partita verrà trasmessa, come di consueto, in telecronaca diretta streaming,sulla pagina facebook di MonrealeNews. Calcio d'inizio alle ore 15. Fischierà una coppia laziale: Simone Crescenzi della sezione di Viterbo e Simone Taddei di quella di Roma 2. Cronometrista Antonino Schifano della sezione di Trapani.