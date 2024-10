Calcio a 5: Serie B. Domani il Villaurea Monreale alla prova derby contro il Cus

Si gioca nell’impianto universitario alle ore 17

MONREALE, 25 ottobre – Non sappiamo se il derby tra Cus Palermo e Villaurea Monreale, in programma domani al PalaCus, arrivi al momento giusto o se sarebbe stato preferibile giocarlo più avanti.

Chissà se dopo le due sconfitte consecutive con cui i verdeazzurri hanno iniziato il campionato un match più “soft” avrebbe fatto al caso di Abisso e compagni. O se il derby, con la carica di adrenalina che genera, servirà a dare la scossa. Lo dirà, come sempre, solo il campo. Ancora una volta giudice supremo e unica verità in materia.

Sappiamo però, che quello di domani sarà un match elettrizzante, che sarà giocato tra due squadre che si stimano e che lo affronteranno a viso aperto, nel massimo rispetto dell’impegno, della posta in palio e, ovviamente, dell’avversario.

I cussini hanno cominciato bene il campionato, imponendosi in casa per 3-2 sui calabresi del Polistena, per poi perdere per 5-3 a Regalbuto, contro la quotata formazione ennese. A secco, invece, gli uomini di Gallo e Speciale, sconfitti prima a Marsala per 6-5 e poi per 3-0 in casa contro il Drago Acireale. Ovvio, quindi, che i salesiani faranno di tutto per cominciare a muovere la classifica e cominciare il cammino che in questo momento ha subito due settimane di ritardo. Dall’altra parte, però, gli “universitari”, ben guidati da Gianluca Isgrò, vorranno mettere il fattore campo sul piatto della bilancia.

Tutti abili e arruolati in casa Villaurea, con lo staff tecnico che può riproporre lo stesso roster di sabato scorso. Il match, per decisione della società ospitante, non sarà trasmesso – come di consueto – in telecronaca diretta streaming. Chi vorrà guardare la partita, pertanto, dovrà recarsi al PalaCus, dove il fischio d’inizio è in programma per le ore 17. Dirigeranno il match Carmelo Gurrieri della sezione di Ragusa e Giuseppe Sirna di quella di Acireale. Cronometrista Alessia Castello della sezione di Palermo.