Calcio a 5: Serie B. Il Villaurea Monreale sbatte contro il muro Acireale

Al Paladonbosco fanno festa gli etnei: finisce 0-3. LE FOTO

PALERMO, 19 ottobre – Nulla da fare per il Villaurea Monreale che, al cospetto del Drago Acireale, è costretto a lasciare l’intera posta, sbattendo contro un muro di gomma contro il quale non c’è stato nulla da fare.

La compagine etnea, che torna a casa con un 3-0 al suo attivo, si rivela una squadra estremamente solida, ben messa in ogni zona del campo, che fa dell’ottima fase difensiva il suo marchio di fabbrica. Senza contare che gli ospiti si sono dimostrati a dir poco cinici, riuscendo a capitalizzare al massimo le occasioni costruite.

Per il Villaurea Monreale, quindi, un pomeriggio amaro, vissuto al cospetto di una squadra che con ogni probabilità reciterà un ruolo di primo piano in questo campionato. Ancora una volta gli episodi non hanno sorriso agli uomini di Gallo e Speciale ed alla prima vera occasione di marca acese è arrivato il gol del vantaggio acese. Una puntatona di Alessandro Sciacca, sotto la traversa ha messo Abisso e compagni nelle condizioni di inseguire.

Per tutto il primo tempo, poi il Villaurea ha pigiato sull’acceleratore nel tentativo di pervenire al pareggio, trovando, però, come detto, un avversario in grado di chiudere tutti gli spazi.

Nella ripresa, quando sarebbe stato necessario un cambio di passo, sono arrivati, invece, gli altri due gol degli ospiti che hanno indirizzato definitivamente il match dalla parte degli etnei. Hanno segnato Hajari e Swiercosky (bellissimo il suo gol) per il 3-0, che poi si è rivelato definitivo. Adesso ci sarà da fare quadrato e pedalare sodo in vista della prossima partita. Sabato prossimo si gioca al PalaCus contro gli “universitari” in un derby che fin da ora si preannuncia estremamente interessante. Occorrerà il miglior Villaurea Monreale per muovere la classifica e invertire la rotta.

Le foto della gallery sono state realizzate da Riccardo Zacco, che ringraziamo