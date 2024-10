Calcio a 5: Serie B. Abisso show, il derby dice Villaurea Monreale

Contro il Cus Palermo finisce 4-0 con la tripletta del capitano

PALERMO, 26 ottobre – Comincia al PalaCus la scalata in classifica del Villaurea Monreale, che mette in tasca i primi tre punti, piegando la resistenza dei padroni di casa con un perentorio 4-0.

Va in archivio col sorriso per la prima volta, quindi, in questo inizio di campionato la terza giornata, che ha visto una grande prova di Abisso e compagni. A proposito di Abisso: cominciamo proprio dal capitano. Una sua tripletta ha indirizzato il match dalla parte Villaurea, ma quel che è necessario sottolineare è stato soprattutto l'atteggiamento con cui un ragazzo, entrato ormai negli “anta”, ha guidato i compagni. Chapeau.

Per il resto, cosa dire? Oggi gli uomini di Antonio Gallo e Massimiliano Speciale hanno fatto la partita che dovevano fare, “ringhiando” su ogni pallone, versando fino all'ultima goccia di sudore e pigiando forte il piede sull'acceleratore. Eppure non era facile, perchè da parte opposta c'era una squadra solida, ben allenata da Gianluca Isgrò, che aveva già mostrato le sue ottime qualità nel corso delle prima due partite di campionato.

Oggi, però, se c'era una squadra che meritava di mettere in tasca i tre punti è stato proprio il Villaurea Monreale, che ha costruito tanto (sprecando pure parecchio) e che ha difeso egregiamente, anche quando è rimasto temporaneamente in inferiorità numerica per una dubbia espulsione Badalamenti. Merito di una ottima fase difensiva, con la ciliegina sulla torta della grande prova tra i pali di Gabriele Azzarello.

Detto dei tre gol di Bepi Abisso (il secondo davvero di pregevole fattura), va aggiunto che il suggello è arrivato con il bel diagonale di Carmelo Giannusa, ancora una volta brillante.

Adesso si ritorna al Paladonbosco, dove sabato arriverà l'Arcobaleno Ispica. Occorrerà pedalare con la grinta e la determinazione di oggi, per dare continuità alla vittoria odierna e salire qualche altro gradino della classifica.