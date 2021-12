Domani Monreale C5-Siac Messina: vietato guardare la classifica per rimettersi in cammino

Contro l’ultima in classifica i biancazzurri sono chiamati a tornare alla vittoria

MONREALE, 17 dicembre – La parola d’ordine gira già da una settimana, anzi, per essere precisi, da sabato scorso, dopo la sconfitta subita per mano della Meriense: nessuno guardi la classifica, nessuno si metta strane idee in testa.

Tutto questo perché? Perché domani il calendario mette di fronte al Monreale calcio a 5 la SIAC Messina, formazione che fa da fanalino di coda del campionato di Serie B (Girone H), ancora ferma a zero punti dopo nove giornate disputate. Potrebbe essere fisiologico, quasi scontato, quindi, pensare ad un impegno agevole, a tre punti praticamente in saccoccia. Sarebbe, però, l’errore più grave. Sarebbe uno sbaglio madornale, del quale ci si potrebbe pentire e che potrebbe costare molto caro.

Il Monreale, almeno questo è l’auspicio, domani farà bene a pensare fortemente a mettere in ghiaccio la vittoria e a riprendere la marcia, dopo la dolorosa sconfitta di una settimana al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto. Dovrà quindi affrontare l’impegno con il massimo della concentrazione, come se si giocasse contro la prima in classifica, come se fosse una partita da playoff. Solo così sarà possibile evitare brutti scivoloni, che certamente non farebbero passare un bel periodo natalizio a tutta la società che con tanti sforzi e tanti sacrifici sta onorando una durissima stagione di Serie B.



Anche perché, alla ripresa del campionato, dopo la lunga pausa delle feste, Pitarresi e compagni sono attesi da due impegni che definire difficili è poco: due trasferte consecutive contro Città di Palermo e Lamezia, vale a dire le due prime della classe. Ecco quindi spiegato perché i tre punti di domani sono fondamentali in chiave salvezza.

Ovviamente la SIAC Messina non sarà affatto d’accordo, non verrò al PalaCanino per fare una gita amena e farà di tutto per cancellare questo brutto “zero” in classifica. Sta ai biancazzurri di mister Toti La Bianca, quindi, fare una partita da Monreale e concludere nel migliore die modi questo 2021, comunque storico, che ha avuto il suo momento culminante il 19 giugno quando in quel di Alcamo arrivò la promozione in Serie B.

Domani sarà sempre importante l’apporto del pubblico, che finora, per la verità, non ha mai fatto mancare il proprio affatto alla squadra. Chi non potrà venire, comunque, potrà seguire il match attraverso la consueta diretta che MonrealeNews trasmetterà sulla propria pagina facebook.

Calcio d’inizio alle ore 16. Fischierà una coppia proveniente dalla Toscana: Stefano Puvia della sezione di Carrara e Alessandro Elia di quella di Pisa. Cronometrista il signor Tullio Graziano della sezione di Palermo.