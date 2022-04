Domani Siac Messina-Monreale C5: una vittoria per festeggiare la salvezza

I tre punti darebbero ai biancazzurri la certezza di poter giocare ancora in serie B, con il conforto della matematica

MONREALE, 29 aprile – Il 99% dell’opera è stata compiuta sabato scorso, il restante 1% dovrà essere completato domani. Dopo la squillante vittoria ottenuta contro la Meriense, occorrerà metterci il punto esclamativo contro la Siac Messina.

E’ in programma domani, infatti, quella che – si spera – sia l’ultima fatica del Monreale calcio a 5 in chiave salvezza. È la partita che al PalaRescifina della città dello Stretto, potrebbe regalare ai biancazzurri di mister La Bianca la certezza matematica di poter disputare il campionato di Serie B anche l’anno prossimo.

L’impresa (ciascuno è autorizzato a fare tutti gli scongiuri che vuole) non è affatto di quelle proibitive e il pronostico, possiamo dirlo senza mezzi termini, è tutto dalla parte del Monreale. La Siac Messina, infatti, ha recitato per tutta la durata del campionato il ruolo della “Cenerentola”, la classica squadra materasso, contro cui tutte le avversarie hanno allegramente banchettato. I numeri parlano chiaro: zero punti in classifica, solo 15 gol fatti e ben 128 subiti. Basta forse solo questo dato per far comprendere come la formazione peloritana non costituisca certo uno spauracchio per i biancazzurri, che dopo il trionfo di sabato scorso “vedono” da vicino una salvezza che, a buon diritto, può essere considerata storica, al pari della promozione di un anno fa.

Vincendo, in pratica, il Monreale archivierebbe definitivamente ogni discorso relativo alla disputa dei playout, riservati alla squadra terz’ultima classificata. Va ricordato che, oltra alla Siac Messina, in C1 andrà il Mortellito di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre per evitare la poltrona delle “forche caudine” degli spareggi salvezza, sono tuttora in corsa, oltre al Monreale, la Meriense appunto, l’Agriplus Acireale e il Soccer Montalto. Di queste quattro, solo una sarà costretta all’appendice dei playout.

Appendice che – lo ribadiamo – non dovrebbe riguardare il Monreale se, come tutti speriamo, domani riuscirà a fare bottino pieno al cospetto della Siac, prima dell’ultimo, atteso, derby contro il Città di Palermo, secondo in classifica.

In pratica, se al suono della sirena dovessero arrivare i tre punti, si potrebbe festeggiare la salvezza con un turno di anticipo. Per questa ragione la società ha allestito una mini-spedizione che partirà in pullman domani alla volta di Messina, con familiari al seguito.

Monreale News garantirà, come di consueto, la trasmissione in streaming della partita con telecronaca diretta a partire dalle 15,55.

Fischio d’inizio alle ore 16. Dirigeranno l’incontro Giuseppe Cundò della sezione di Soverato e Antonio Andrea D’Aquino di quella di Catania. Cronometrista Marco Fallanza, anch’egli della sezione di Catania.