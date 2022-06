Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico Monreale riparte da Gallo e Macaluso

Confermato lo staff tecnico in vista della prossima stagione

MONREALE, 8 giugno – Terminata la sfortunata stagione agonistica che si è da poco conclusa, per l’Atletico Monreale è tempo di programmare le strategie per ripartire di slancio verso un campionato diverso da quello precedente, in grado di regalare maggiori soddisfazioni ai propri sostenitori.

Per far questo la società ha pensato di ripartire dallo staff tecnico che ha condotto la stagione 2021-22, composto da mister Massimo Gallo e dal suo “secondo” Natale Macaluso. Entrambi, pertanto, saranno ancora alla guida della squadra che il team societario, guidato dal presidente Marcello Vaglica, dal vice Giuseppe Guzzo e dal segretario Fabrizio De Corcelli, metterà loro a disposizione.

La società, quindi, con questa decisione, ha dimostrato di aver apprezzato il lavoro svolto da Gallo e da Macaluso, nonostante i risultati non siano stati quelli sperati ad inizio campionato. In effetti sul cammino della società biancorossazzurra hanno pesato tanti fattori che in un periodo di difficile e progressiva uscita dal covid, hanno giocato un ruolo importante e non hanno permesso lo sviluppo dei progetti, così come inizialmente erano stati concepiti.

La squadra, va ricordato, sarà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato regionale di Serie C2 (Girone A) di Futsal e, cammin facendo nel corso di questo periodo estivo, metterà a punto vari tasselli nella costruzione dell’organico, con l’obiettivo di rinforzarlo e di vivere una stagione con ben altre ambizioni e ben altri risultati.