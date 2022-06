Calcio a 5: lunedì e venerdì gli stage dell’Atletico Monreale per la squadra juniores

Entrambi gli appuntamenti sono fissati alle ore 17,30 presso il campo “Antonio Giotti” di Aquino

MONREALE, 25 giugno – Individuare giocatori in erba e di talento che possano fare al caso della prima squadra, ma soprattutto contribuire a quel processo di crescita sportiva necessario a tutte le comunità, ivi compresa quella monrealese.

Questo lo scopo dello stage per la squadra juniores organizzato dall’Atletico Monreale, formazione che si è iscritta al prossimo campionato regionale di Serie C2 di calcio a 5.

L’appuntamento è doppio ed fissato per lunedì 27 giugno e per venerdì 1 luglio, alle ore 17,30 presso il campo “Antonio Giotti” di Aquino. In quella circostanza la società, con il suo staff tecnico visionerà giovani aspiranti calciatori nati negli anni 2003-04-05-06.

Colo che fossero interessati possono presentarsi nelle date e negli orai indicati per cominciare a realizzare il loro piccolo sogno.