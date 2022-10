Calcio a 5: Serie C2. Per l'Atletico nervi saldi e Sicilia Futsal battuto per 4-3

La squadra monrealese torna da Partanna con tre punti importantissimi. Prestazione solida della squadra di Gallo che ritrova la vittoria dopo lo scivolone di sabato scorso

PARTANNA, 8 ottobre - Nel calcio il filo che divide una crisi nera da un periodo florido è sempre sottilissimo. La differenza tra una vittoria una sconfitta in un qualsiasi momento della stagione potrebbe risultare fatale alla fine.

Lo sa benissimo l'Atletico: gli uomini di Gallo sono partiti in missione questa stagione per evitare di incappare in un'altra sequela di risultati negativi come la precedente, evitando polemiche e rimpianti. Con il Sicilia Futsal, quindi, era necessario darsi una svegliata dopo lo scivolone della settimana scorsa contro il Sant'Isidoro Bagheria.

Pronti via, e il segnale necessario è arrivato dopo pochissimi secondi: da un'azione personale di Anitra è nato il primo gol dell'Atletico di questa giornata.

La partita sembra incanalarsi in un binario preferenziale per la squadra di Gallo, ma i castelvetranesi trovano subito il pareggio con una rete da rapace d'aria di Totta. Sono passati solo due minuti, e la partita già vede entrambe le squadre sbloccarsi nel punteggio: 1-1.

Nel primo tempo assistiamo a tantissime azioni sia da una parte che dall'altra, ma il risultato rimane bloccato sull'1-1.

Qualcosa si sblocca nei secondi trenta minuti: l'Atletico si fa più pressante nei pressi dell'area di rigore del portiere avversario, e riesce a trovare, sugli sviluppi di un calcio di punizione, la rete dell'1-2 con Giovanni Salamone al quarto della ripresa.

I castelvetranesi cominciano a farsi più pericolosi, ma senza particolari minacce. L'Atletico, però, si rilassa troppo, e prende due gol in due minuti: al 14' Corso converte in gol un passaggio dalla parte destra del campo, e al 15' il numero 5 avversario Burzotta con un destro insacca Tripoli. Colpevole l'atteggiamento dei giocatori monrealesi, che si erano fermati per via di un contrasto che aveva coinvolto Francesco Lo Giudice.

Lo stesso numero 10 dei "colchoneros" si riscatta sei minuti dopo, trovando la rete del pareggio momentaneo.

Lo stesso Lo Giudice sarà protagonista di uno scambio con Mariolo dopo un altro calcio di punizione un minuto dopo, dove il numero 5 monrealese trova la rete del finale 4-3 Atletico.

Da segnalare l'ottima prestazione di Andrea Anitra che, dopo il gol, è stato decisivo anche nel prendersi il calcio di punizione che ha portato alla rete decisiva di Mariolo.

La partita finisce poco dopo: pochi sprazzi di calcio dopo che i monrealesi riescono ad addormentare la partita con successo. Rosso nel finale per Ingoglia, uno dei giovani più promettenti del Sicilia Futsal, per doppia ammonizione.

La squadra di Mister Gallo torna alla vittoria dopo lo scivolone di sabato scorso contro il Sant'Isidoro Bagheria. Partita sofferta dai giocatori in campo, ma la solidità tecnica e mentale dei rossoblù ha permesso di guadagnare tre punti vitali per il prosieguo della stagione.

La prossima partita dei "colchoneros" sarà fra due settimane: la trasferta contro il Futsal Emiri sarà valida per la quarta giornata di un campionato che, si spera, deve essere quello della conferma di un gruppo che, grazie a partite come questa, prova a trovare una sua maturità.