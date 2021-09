Coronavirus, 618 nuovi casi in Sicilia. Contagiati 12 operatori del 118

Coronavirus, 618 nuovi casi in Sicilia. Contagiati 12 operatori del 118

I soggetti coinvolti non sono ricoverati in ospedale e stanno bene. Avevano ricevuto entrambe le dosi del vaccino

PALERMO, 13 settembre - Piccolo focolaio di Covid-19 presso la sala operativa del 118, a Palermo: dodici persone tra infermieri e operatori sono risultate positive al tampone.

Si hanno già le prime informazioni sul loro stato di salute: nessuno di loro è ricoverato in ospedale poiché tutti avevano ricevuto entrambe le dosi del vaccino. E' stato dunque disposto per loro l'obbligo di isolamento domiciliare, mentre anche qualche loro congiunto è risultato positivo al coronavirus; già effettuata la sanificazione dei locali in cui sarebbe scoppiato il focolaio.

Intanto nella nostra regione si registrano altri 618 casi di contagio da Covid-19, su 12.307 analisi processate tra test rapidi e tamponi molecolari. Il bollettino della Regione comunica inoltre 786 dimessi guariti, un numero di vittime pari a otto unità nonché un tasso di positività del 5%. Delle 26.014 persone attualmente affette dalla malattia, 792 sono ricoverate in degenza ordinaria (6 in più rispetto alla giornata precedente) e 103 si trovano invece in rianimazione, con un calo di 3 unità.

La provincia di Palermo accerta oggi 176 nuovi casi di positività, mentre a Catania se ne registrano 234. In tutta la penisola sono stati riscontrati 2.800 nuovi positivi (lunedì scorso erano stati 3.361) e 36 vittime, con un tasso di positività che sale di nuovo e si attesta al 2,3%. La Sicilia si riconferma regione con il più alto numero di nuovi contagi di tutta Italia.