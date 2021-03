Accusati di avere occupato indebitamente dei locali, per 53 parte la notifica di conclusione indagini

Gli immobili in questione sono quelli di via Aldo Moro 49 e di via Fondo Cangemi

MONREALE, 8 marzo – E’ cominciata già da qualche giorno la notifica dei provvedimenti di conclusione indagini nei confronti di 53 indagati, molto dei quali monrealesi, per la vicenda relativa ad una presunta occupazione abusiva di immobili.

Il provvedimento, che precede solitamente quello del rinvio a giudizio, è a firma del sostituto procuratore della Repubblica Giovanni Antoci e riguarda due complessi edilizi di Monreale: quello di via Aldo Moro 49, all’interno del residence “Belvedere” e l’altro ubicato in via Fondo Cangemi, del residence “Al Giardino”. Entrambi i complessi appartenevano all’imprenditore monrealese Calcedonio Di Giovanni, colpito negli anni scorsi da un provvedimento prima di sequestro e poi di confisca dei beni.

Secondo l’accusa, in pratica, gli attuali indagati avrebbero occupato fraudolentemente gli immobili, alcuni dei quali monolocali, non avendo titolo per risiedervi, soprattutto dopo che la gestione era passata in capo all’Agenzia dei Beni Confiscati. Per alcuni degli indagati, l’accusa è limitata ad un periodo di tempo, dal momento che successivamente avrebbero liberato i locali. Altri invece non sarebbero andati via.