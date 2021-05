Controlli antidroga, i carabinieri setacciano il territorio

I militari si sono avvalsi pure dell’utilizzo di un elicottero

MONREALE, 4 maggio – Un controllo straordinario del territorio finalizzato alla repressione del traffico di droga. Ha avuto questa finalità l’azione massiccia messa sù dai carabinieri di Monreale, che oggi pomeriggio, con diversi mezzi, hanno setacciato diverse zone della città.

I militari, come i monrealesi hanno notato, si sono avvalsi pure dell’ausilio di un elicottero che per una buona mezz’ora ha sorvolato il cielo della cittadina, supportando dall’alto l’azione degli uomini impiegati con i tradizionali mezzi terrestri, soprattutto nel quartiere Bavera.

Secondo le prime notizie, non dovrebbero esserci arresti, ma denunce a piede libero. Probabile che nelle prossime ore ci possa essere un quadro più chiaro circa gli esiti dell’azione odierna.

Seguiranno eventuali aggiornamenti