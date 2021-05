Monreale, denunciate due persone, sequestrati 35 grammi di hashish

30 le persone controllate sulle quali sono in corso accertamenti

MONREALE, 5 maggio – Si è conclusa con il bilancio di due persone denunciate a piede libero, ma potrebbe avere delle conseguenze successive, l’azione condotta ieri dai carabinieri di Monreale, che hanno dato luogo ad un controllo straordinario del territorio.

L’azione è stata massiccia ed è stata realizzata con diverse volanti ed anche con l’ausilio di un elicottero e del nucleo di Unità Cinofila di Palermo. Nel corso dell’operazione, concentrata soprattutto nel quartiere Bavera, uno dei più popolari di Monreale, due persone sono state denunciate per guida senza patente, perché mai conseguita. Si tratta di C.A., monrealese e di T.G. , residente a Partinico, entrambi ventenni. L’azione ha consentito anche di sequestrare 35 grammi di hashish ed ha portato alla segnalazione alla Prefettura di quattro persone, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Quindici le auto perquisite e 30 le persone controllate, sulle quali sono in corso accertamenti , anche per riscontrare eventuai comportamenti irregolari in materia di rispetto delle restrizioni anti-covid.