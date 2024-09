Revocati i domiciliari al ragazzo accusato di violenza sessuale all’Addaura

Si tratta di un 19enne monrealese. Avrà l’obbligo di dimora dalle 20,30 alle 7

PALERMO, 20 settembre – Si attenuano le misure restrittive nei confronti di S.M., il 19enne monrealese accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza quattordicenne perpetrata nella notte fra il 13 e il 14 luglio scorso sulla scogliera dell’Addaura.

Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia in un articolo a firma di Fabio Geraci, che racconta che il provvedimento di arresti domiciliari con braccialetto elettronico è stato sostituito dalla misura più lieve dell'obbligo di dimora a Monreale dalle 20,30 alle 7, per l’affievolimento delle esigenze cautelari. A stabilirlo è stato il collegio del tribunale del Riesame presieduto da Annalisa Tesoriere. Il giovane è difeso dall’avvocato Piero Capizzi.

La storia, che presenta ancora alcuni aspetti poco chiari, ha avuto inizio quando il papà della quattordicenne si era presentato dai carabinieri di San Lorenzo denunciando la violenza sessuale subita dalla figlia. Secondo il racconto, poi fornito pure dalla ragazza con l’ausilio di uno psicologo, questa si era presentata al South, un locale notturno all’Addaura, accompagnata da una coetanea e da due sedicenni.

Nel corso della serata, avrebbe bevuto qualche cocktail acolico di troppo, fino a non avere più la capacità di autodeterminarsi. “Non avevo la capacità fisica di oppormi ma neppure quella mentale, cioè non riuscivo a mettere ordine nei miei pensieri” avrebbe fatto mettere a verbale la ragazza. Ed in questo contesto si sarebbe verificata la violenza, anche se la 14enne avrebbe pregato il presunto violentatore di lasciarla stare, ma senza successo.

Al termine della serata, dopo il fattaccio, la ragazzina aveva chiamato al telefono i genitori, recandosi con loro in ambulanza al pronto soccorso dove i medici avevano riscontrato una piccola lacerazione intima e un alto tasso alcolemico. Gli accertamenti, però, non hanno potuto appurare in modo definitivo se si sia trattato di uno stupro o di un rapporto consenziente, consumato dalla quattordicenne, alla sua prima esperienza.