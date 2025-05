Strage di Monreale, i carabinieri effettueranno accertamenti pure sulla moto Bmw

Gli esiti verranno consegnati alla Procura della Repubblica

PALERMO, 23 maggio - “Dopo gli accertamenti tecnici irripetibili effettuati presso i Ris di Messina sui reperti posti in sequestro per le verifiche dattiloscopiche e merceologiche, (…)

(…) la Procura della Repubblica di Palermo ha incaricato i carabinieri di Monreale di compiere accertamenti tecnici irripetibili di natura biologica, dattiloscopica e di microspia elettronica sulla moto BMW utilizzata per consentire la fuga di alcuni dei soggetti che hanno sparato a Monreale e rinvenuta all’interno di un garage nei padiglioni dello Zen di Palermo. Le verifiche tecniche ed investigative sulla moto verranno effettuate nei locali della compagnia dei Carabinieri di Monreale nei prossimi giorni”.

A renderlo noto e’ Giada Caputo, l’avvocato che assiste Nicolò Cangemi rimasto ferito nel corso della dopo essere stato dimesso dall’ospedale ove era stato ricoverato. I militari della compagnia di Monreale, infatti, su delega della Procura della Repubblica, hanno provveduto alla notifica dell’avviso delle indagini non ripetibili, al fine di consentire alla difesa di nominare propri consulenti tecnici. I carabinieri inizieranno a svolgere gli accertamenti tecnici il prossimo 27 maggio i cui esiti verranno consegnati alla Procura della Repubblica che coordina le indagini.

“Stiamo entrando nel vivo delle indagini di natura tecnica – ha affermato Giada Caputo – e stiamo valutando di nominare un nostro consulente che per conto della difesa di Parte civile segua tutte le operazioni che verranno svolte dai Carabinieri . Ritengo che – ha concluso l’avvocato Caputo - che l’esito degli accertamenti scientifici sulla moto saranno molto utili per le indagini e per rafforzare gli elementi di prova a carico dei tre soggetti arrestati”.