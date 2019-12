Muore in carcere il monrealese Salvatore Lupo, stava scontando una condanna a sei anni

Fatale al giovane potrebbe essere stato un infarto

FROSINONE, 16 dicembre – E’ morto oggi nel carcere di Frosinone, in circostanze che dovranno essere chiarite, Salvatore Lupo, 31 anni monrealese. Nella casa circondariale della cittadina frusinate stava scontando una condanna per mafia a sei anni di reclusione che gli era stata inflitta nello scorso mese di novembre. E’ stata disposta l’autopsia.

Lupo era stato arrestato nell’ambito dell’operazione Nuovo Papa, considerata la continuazione di ciò che avevano messo in luce le operazioni “Grande mandamento”, “4.0” e “Montereale”.

Le indagini dei carabinieri di Monreale portarono alla luce le richieste di pizzo a due imprenditori edili locali “costretti a versare cospicue somme di denaro per ogni nuovo appartamento da loro realizzato, nonché ad affidare a ditte ‘gradite’ ai boss i lavori per la realizzazione degli impianti elettrici e idraulici negli immobili in costruzione”.