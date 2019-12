Aquino: fondo Pasqualino, furto delle attrezzature destinate ai ''gilet rossi''

Gli attrezzi erano stati messi a disposizione dal comune di Monreale e conservati all’interno dei locali della scuola materna

MONREALE, 17 dicembre – Il furto è avvenuto durante la notte nei pressi della scuola materna di fondo Pasqualino. È possibile che i ladri abbiano individuato il contatore esterno della luce, staccando la corrente elettrica della rete pubblica, per poi introdursi all’interno dei locali rubando le attrezzature destinate agli interventi di bonifica nel territorio da parte dei gilet rossi dell’associazione “Basta volerlo”.

Il bilancio della refurtiva, ammonta circa a 8 scope, 2 zappe, 1 piccone, 2 forbici da potatura. Sono stati trafugati, i sacchi per la raccolta degli scarti dei rifiuti vegetali, insieme al materiale didattico e al materiale igienico sanitario.



Ai gilet rossi, qualche settimana fa, era stato permesso di conservare all’interno dei locali l’intera attrezzatura per facilitare le operazioni di bonifica nel territorio di Aquino, al fine di bypassare il primo step mattutino che li costringeva a radunarsi a piazza Vittorio Emanuele – il martedì e il giovedì, come da calendario – per la suddivisione degli attrezzi, per poi recarsi lungo la frazione.