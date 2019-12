Tesoreria comunale: arriva la proroga tecnica del contratto

Approvata la delibera di giunta per il rinnovo tecnico del contratto al fine di garantire la continuità del servizio

MONREALE, 24 dicembre – È stata approvata dalla giunta municipale la delibera proposta dal dirigente dell’area gestione risorse con cui si rinnova il contratto con Unicredit, per la gestione del servizio di tesoreria comunale fino a giugno 2020 nelle more dell’espletamento di un nuovo esperimento di gara.

I tentativi di gara degli esercizi precedenti, infatti, sono andati deserti, da qui la necessità per il Comune di proroga tecnica del servizio fino al 31 dicembre di quest’anno. L’affidamento del servizio di tesoreria costituisce, infatti, un contratto obbligatorio per l’ente, in quanto il tesoriere rappresenta il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti, alle riscossioni, oltre che alla custodia dei titoli e dei valori.

Si tratta di una attività che non può dunque essere interrotta, la cui continuità va garantita al fine di assicurare il buon andamento della gestione finanziaria dell’ente.

Proprio per tale ragione, nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente, è stato necessario procedere ad un nuovo rinnovo tecnico fino a giugno 2020 onde consentire l’espletamento delle procedure di gara in corso per l’affidamento del servizio.

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, vista la rilevanza della necessità di intervento, mentre il dirigente dell’area gestione risorse è stato individuato dalla giunta municipale quale responsabile del procedimento per tutti gli atti consequenziali.