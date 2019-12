Il team Rotaract si aggiudica la vittoria del quadrangolare

Il torneo a scopo sociale ha avuto luogo ieri mattina presso l ’ impianto sportivo Cappuccini di Palermo. LE FOTO

PALERMO, 30 dicembre – Tanti i partecipanti che hanno aderito all’iniziativa organizzata dai presidenti dei club “Rotaract Palermo Ovest” e “Rotaract Monreale” – Giovanni Mistretta e Giuseppe Dell’Oglio – i quali, in sinergia con l’amministrazione di Monreale, hanno dato vita ad una giornata di sport a scopo sociale coinvolgendo, oltre alle due rispettive rappresentanze di squadre, anche i due team costituiti dai professionisti appartenenti all’ordine dei Medici e degli Avvocati di Palermo.

Circa un centinaio di adesioni e altrettante donazioni: il ricavato, secondo l’incipit dell’iniziativa, verrà devoluto ai rispettivi progetti dei club, tra cui quello di garantire un parco giochi all’interno della villa comunale di Monreale, al fine di restituire, nell’immediato, un’alternativa alle attrazioni fatiscenti presenti all’interno, in attesa di un finanziamento per un parco giochi inclusivo che sicuramente avrà tempi burocratici più lunghi.



“Mi sento in dovere di ringraziare i presidenti Giovanni Mistretta e Giuseppe Dell’Oglio – ha dichiarato il consigliere Santina Alduina, promotrice della manifestazione – i quali, insieme al sostegno dell’amministrazione Comunale e dei colleghi consiglieri, sono riusciti ad organizzare questo evento. Felice di aver concluso in questo modo il 2019, non mi resta che darvi appuntamento al 2020 per la consegna delle nuove attrazioni.”

Al termine dei match, è stato sorteggiato il pallone di gioco e consegnato allo spettatore vincente in seguito dell’estrazione.