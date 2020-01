Regione e Comune, al via la convenzione per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli vittime di violenza

Regione e Comune, al via la convenzione per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli vittime di violenza

Approvata la delibera di giunta che prevede la sottoscrizione della convenzione tra l'assessorato regionale alla Famiglia ed il Comune di Monreale

MONREALE, 1 gennaio – La giunta municipale ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Monreale e l'assessorato regionale delle Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per il sostegno economico alle rette di ricovero nelle strutture di accoglienza per donne sole o con figli vittime di violenza.

Si tratta di un intervento finanziario a carico della Regione e a favore dei Comuni, così come previsto dalla normativa regionale, al fine di assicurare un contributo economico annuale agli enti locali per il sostegno al pagamento delle rette di ricovero per donne sole, ai loro figli minori, vittime di violenza, nelle case di accoglienza ad indirizzo segreto o strutture di ospitalità in emergenza.

L'intervento finanziario inserito all'interno del bilancio di previsione della Regione Siciliana per il biennio 2018/2020, ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 3/2012, ha cosi dato attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente permettendo così di stipulare apposite convenzioni tra la Regione e gli enti locali ed i liberi Consorzi comunali.

La programmazione di tale azione sociale intende così garantire nei confronti delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori il sostegno per il superamento delle condizioni di svantaggio attraverso l'individuaizone di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare in situazioni che necessitano della massima attenzione e di ogni azione utile al miglioramento delle condizioni di vita.