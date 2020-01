Via Umberto I: auto parcheggiata male, traffico in tilt

Necessaria la rimozione del veicolo. LE FOTO

MONREALE, 2 gennaio – Oggi, intorno alle 12:45, in via Umberto I, all’altezza dell’istituto Boccone del Povero, una Fiat Punto che sostava in aderenza al muro perimetrale della struttura ha ostruito la carreggiata bloccando la regolare viabilità.

Necessaria la presenza della polizia Municipale la quale, avendo riscontrato il disagio lungo l’arteria, ha deviato il traffico per permettere l’intervento del soccorso stradale per la rimozione del veicolo per garantire nuovamente il transito delle vetture in entrambi i sensi di marcia.