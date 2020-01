L'assessore ai Beni Culturali Davì lancia l'iniziativa ''Studiamo''

E’ promossa dall’associazione ''Un passo alla volta'' e dal Comune: si terrà negli spazi di Casa Cultura

MONREALE, 10 gennaio – Partirà martedì prossimo alle ore 15 negli spazi culturali di Casa Cultura Santa Caterina l’iniziativa “Studiamo”, promossa dall’Associazione “Un passo alla volta” in sinergia con l’assessorato ai Beni culturali del Comune di Monreale guidato dall’assessore Ignazio Davì . Il progetto promosso dall’associazione che opera nel territorio non ha scopo di lucro ma finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

L’obiettivo principale dei soci e dell’assessore Davì è quello di offrire un sostegno agli studenti che hanno la necessità di colmare lacune formative nelle diverse discipline scolastiche. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti monrealesi che frequentano istituti di istruzione secondaria di II grado, pur se in altre città, e viene svolta gratuitamente da un team di docenti che volontariamente offrono le loro professionalità. Per lo svolgimento delle attività l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono ha messo a disposizione i locali di Casa Cultura Santa Caterina in Via Pietro Novelli nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18 a far tempo dal 7 gennaio 2020.

L’assessore Davì che ha fortemente voluto e sostenuto questa iniziativa ha ringraziato il presidente dell’associazione Michele Giambruno e il professore Rino Carta promotori del progetto che tende a sostenere ed andare incontro agli studenti che necessitano di un sostegno didattico. Ha inoltre aggiunto: “ In sinergia con le associazioni del territorio ci proponiamo come punto di riferimento per la crescita e la formazione culturale dei nostri giovani. A tal proposito ringrazio pubblicamente il presidente Michele Giambruno e il professore Rino Carta , da sempre vicini ai nostri ragazzi per la lodevole iniziativa”.