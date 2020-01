Scuolabus fuori uso: il disservizio genera ancora lamentele

Per la via Linea Ferrata il servizio era stato sospeso prima delle vacanze, ma al rientro nessuna soluzione

MONREALE, 13 gennaio – Torna a riproporsi il disservizio riguardante i mezzi di trasporto pubblico per giovani studenti. La segnalazione questa volta proviene da alcuni residenti di via Linea Ferrata per il tratto che va dal deposito Ferreri fino all'Acquapark. Non è escluso tuttavia che possa riguardare anche altre zone.

Il servizio era stato sospeso, infatti, prima delle vacanze di Natale per favorire la manutenzione dei mezzi a disposizione. Ma al rientro dalle feste, viene loro comunicato lo scuolabus non è ancora disponibile. "Abbiamo reclamato all'ufficio di competenza, ma ci hanno risposto che su quattro mezzi soltanto due si trovano ancora in officina e uno - ha affermato una delegazione di cittadini segnalanti - Hanno inoltre aggiunto che in questo momento non sono sufficienti i fondi per la riparazione del guasto". Sono dunque le famiglie dei giovani studenti a riproporre la loro segnalazione affinché l'amministrazione prenda in esame la questione e trovi al più presto soluzioni.