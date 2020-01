L’imprenditore Giancarlo Bisconti ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella

Palermitano, ma monrealese d’adozione, ha fatto parte della Nazionale Italiana di calcio dei Trapiantati

ROMA, 17 gennaio – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto ieri al Quirinale una delegazione della Nazionale Italiana Calcio Trapiantati guidata dalla Presidente Katy Russo.

Componenti della delegazione che è stata ricevuta del Presidente, anche l’imprenditore palermitano Giancarlo Bisconti e la moglie Antonella Scardino. Monrealese d’adozione, Bisconti ha investito in un famoso hotel della cittadina normanna dove vive ormai da anni con la sua famiglia. “Nella mia vita ho avuto tante soddisfazioni - ha detto Bisconti - ma incontrare il Presidente della Repubbica Mattarella è stata davvero un’emozione impagabile e motivo di grande onore. Da palermitano mi riempie di gioia ed orgoglio e lo ringrazio per averci dato questa opportunità che testimonia la sua grande sensibilità ed attenzione alle tematiche di carattere sociale e all’importanza dello sport come strumento di vita e di aggregazione sociale.”